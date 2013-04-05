Доработка скрипта

Необходимо доработать скрипт http://intelekt.loook.ru/yslygi - при клике на элемент скрипта (икона и кнопка с цифрой) выезжать/выпадать должны мини-иконки с текстом. Выглядеть должно как на http://demos.99points.info/super_paging/ - клик на иконку или кнопочку с цифрой = выезд мини-иконок с текстом внизу.

Или предложить свое решение

Еще одно требование - чтобы текст который будет выпадать можно было редактировать в дальнейшем.

Шаблон выкладываю.

Доработку и отладку скрипта нужно будет производить на поддомене - доступы предоставим исполнителю

Просьба в предложении предоставлять сроки и стоимость выполнения.