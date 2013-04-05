Срочно! Настороить компонент SOBI2 на джумла 1.5

Компонент установлен на джумла. Проблемы такие:

1) при нажатии на категорию ничего не происходит, тоесть по идее должны выводить только книги этой категории. Если нажать на пункт другой категории, то соответственно и книги должны отображаться даной категории

2)Не могу привязать алфавит к материалам.

Буду признателен за конкретные советы или практическую помощь конечно за разумную плату!