Генерация кода на основе блок-схемы в Pascal

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Закрыт2 заявки97 просмотров

Здравствуйте! Необходимо доработать существующий проект. Есть сайт, который рисует блок-схемы, нужно дописать к нему конвертор из полученной блок-схемы в исходный код на паскаль, можно просто чтоб было соответствие фигуры и кода, не обязательно чтоб синтаксис был рабочим.

Спасибо за внимание.

С уважением, Елена!

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12 лет назад
ElenaMokrushina
Елена 
34 года
12 лет в сервисе
Была
12 лет назад

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