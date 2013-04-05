Генерация модулем страниц

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На сайте стоит модуль подбора товара (mod_vm_cherry_picker) модуль поиска по типам и параметрам товара

При выборе в модуле любого из параметров генерируется страница с ссылкой, нужно сделать, что бы модуль генерировал страницы, в которые можно было бы вписывать Metatag, Keywords, Descriptions, и что бы эти страницы проходили индексирование поисковыми роботами и страницы не исключались из поиска. Соответственно сама ссылка должна быть вида http://сайт/catalog/detskie-tovari/detskie-pledi.html