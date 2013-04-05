Drupal. Заменить на сайте новый дизайн. Есть ПСД

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Закрыт4 заявки86 просмотров

Добрый день !

Вот сайт на Drupa 6 www.krasnayagorka.ru/ на нем надо поменять дизайн .

Дизайн ниже,.

Интересует цена и сроки .

Drupal
12 лет назад
Builders
42 года
16 лет в сервисе
Был
3 дня назад

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