Описание проекта: создание интерактивной книги или интерактивного PDF. Пример: http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=xtmmuGIh0F4#! Подобные книги можно видеть еще в этом ролике: http://www.youtube.com/watch?v=G7IDAtKFx4I (однако, нам нужно делать не в apple author, а с помощью http://www.vablet.com/ Пример книги ...
Требуется разработчики php+js для удаленки
1.Крупный проект более 50тысяч пос. в день требуется программист, желательно РБ, г. Минск
2.Долговременное сотрудничество
3.Достойная оплата
Заявки фрилансеров
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