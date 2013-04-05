Требуется разработчики php+js для удаленки

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки107 просмотров

1.Крупный проект более 50тысяч пос. в день требуется программист, желательно РБ, г. Минск

2.Долговременное сотрудничество

3.Достойная оплата

JavaScriptPHP
12 лет назад
sebastianofereir
Андрей 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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