Модуль для Prestashop

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок86 просмотров

ДОбрый день!

Нужен модуль для Prestashop 1.4.6.2

Функционал модуля желательно подобный тому как сделано на этом сайте:

http://caseapp.se/eget-iphone4-skal/#!

От вас: цена/сроки и опыт. Если есть примеры разработанных модулей.

PrestaShop
12 лет назад
sergejkaretnikov
Сергей 
67 лет
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров