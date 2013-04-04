нужен расширенный функционал библиотеки JsonPath http://goessner.net/articles/JsonPath/ есть переменная в JSON формате произвольной структуры, размера и уровня вложенности. есть строка запроса (фильтр, правило). в зависимости от функции, которой это ...
Web-программирование
Работа по web программированию.
Замена контента на новый, макет нового сайта уже готов. Необходимо добавить некотрые модули (новости, галерею и пр.) и организовать защиту от взлома. Сайт на joomla 1.5.22.
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