Доработка сайта на CodeIgniter

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок143 просмотра

Необходимо доработать сайт на CodeIgniter. Сайт представляет собой каталог товара, необходимо сверстать дополнительный шаблон и интегрировать его под вывод определенных товаров.

Более подробно в ЛС.

CodeIgniter
12 лет назад
naMars
40 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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