Необходимо создать парсер

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки210 просмотров

Мне нужен парсер для вконтакте, способный "позаимствовать" контент из выбранных групп (альбомы, фото, описания), а затем похищенное (возможно с некоторыми изменениями в описании) добавить в другую группу.

12 лет назад
dumix69
Андрей 
34 года
13 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров