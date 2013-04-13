Требуется доработка сайта разработанный на движке prestashop. Задача, доработать функционал раздела shipping. Просьба не беспокоить начинающих специалистов. Опыт работы с данным движком обязателен. По всем вопросам обращаться в скайп ajmalina_wgd.
Вордпресс - новый раздел на сайте. Срочно
Сайт: lemos.pro
Очень срочно.
Нужно сделать раздел на сайте "участники"
Чтобы в красивосверстанной форме выводились все зарегистрированные участники сайта.
Опыт с MySql, PHP, Wordpress обязателен.
Оплата только поэтапная яндекс-деньгами.
Скайп с микрофоном.
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Заявки фрилансеров
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