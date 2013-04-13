Вордпресс - новый раздел на сайте. Срочно

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки223 просмотра

Сайт: lemos.pro

Очень срочно.

Нужно сделать раздел на сайте "участники"

Чтобы в красивосверстанной форме выводились все зарегистрированные участники сайта.

Опыт с MySql, PHP, Wordpress обязателен.

Оплата только поэтапная яндекс-деньгами.

Скайп с микрофоном.

MySQLPHPWordPress
12 лет назад
pashashch
Павел 
39 лет
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
2 отзыва

Выбранный исполнитель

design-coding
Егор 
44 года
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
26 отзывов(-1)
12 лет назад
$80
2 дня
Все отлично
Сотрудничеством доволен.

Заявки фрилансеров

design-coding
Егор 
44 года
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
26 отзывов(-1)
12 лет назад