Ищу программиста. Друпал

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки123 просмотра

Ищу не новичка на постоянную работу по сайтам. Сейчас необходимо разобраться в сайте RAP.UA почему люди не могут зарегистрироваться, также не вижу поле body в добавлении новости. Постоянные задачи

Drupal
12 лет назад
Papa_AL
38 лет
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров