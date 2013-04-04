Прикрутить рассылку к сайту

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка132 просмотра

сделать на сайте(сайт на joomla) форму подписки(форма: Имя*, Отчество, Фамилия, Компания, должность, емэйл*, тел, сайт) на рассылку прайс листа.

При подписке клиент выбирает между 2-мя опциями: ежедневно/еженедельно.

Подписка содержит редактируемый текст письма + приаттаченный прайс лист с сайта.

программа рассылки -- лучше внешняя, бесплатная, обязательно с возможностью в любой момент полностью забрать базу подписчиков /выгрузить в excel / перебросить в другую программу.

рассылка происходит автоматически по заданному расписанию (ежедневная -- каждую ночь, еженедельная -- допустим в пятницу).

обязательно регистрировать дату подписки по каждому подписчику.

обязательно сделать возможность для подписчика самостоятельно отписаться или поменять ежедневную на еженедельную и наоборот.

Joomla
12 лет назад
alexey321
Алексей 
49 лет
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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