Вывод результ. поиска по depositphotos через API

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок115 просмотров

Нужно настроить элементарный вывод результатов поиска через API depositphotos.com

12 лет назад
ixixomua
37 лет
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Задача для программиста PHP+Mysql

    Имеем крупный сайт-маму с мускульной БД. Задача - создать сайт-дочку, с почти тем же функционалом (часть функций по мелочи отсекаем). Для большей части взаимодействия с пользователем будут отображаться модули сайта-мамы (iframe). Из маминой БД контента ...

    MySQLPHP
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Скрипт публикации новостей в социалки

    Нужен скрипт постинга новостей в твитер, контакт, фейсбук, одноклассники, моймир, гугл+. (Можно для каждой социалки отдельный скрипт) Не путать со спамом, нужно постить свои новости и в своих группах в социалках. Интерфейс ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Система онлайн-статистики (только программир-ние)

    $600

    Требуется запрограммировать проект. Система - онлайн-журнал тренировок и питания. Функционал схож с системами личной бухгалтерии: ввели данные по дням, вывели среднее за месяц +база упражнений и диет. Вся НЕпрограммистская работа уже ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

  • Сверстать и натянуть дизайн на бесплатную cms

    $250

    1)Сверстать и натянуть дизайн на бесплатную cms 2)Настроить поисковик недвижимости: все поля как здесь http://parklane.ua/ru/ так же и в расширеном и не в расширеном варианте, ну только в расширеном поиске в ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Дополнение к сайту

    Корпоративный сайт у компании имеется. www.jts.kz. Необходимо дальше заполнить сайт. Залить на сайт готовую информацию и фото в незаполненные разделы сайта. Добавить новые разделы на сайт и привязать к странице. Добавить новостную ленту, закинуть видел ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Почистить шаблон. Прицепить MODx

    Здравствуйте. Есть шаблон сайта джумловский, разверстанный. Необходимо: 1. Почистить шаблон от джумловского мусора. Сменить на заднем фоне в шапке картинку. 2. Прицепить MODx 3. Все модули стандартные + новости с ...

    MODX
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Необходимо реализовать меню на javascript

    $16

    Есть свёрстанный макет. В макете предусмотренно двухуровневое меню. Пытался реализовать самостоятельно, но из-за недостаточности знаний javascript получилось кривовато. Хочу, чтобы оно было реализовано на профессиональном уровне. Макет и по необходимости файлы вёрстки ...

    JavaScript
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад