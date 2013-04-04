Необходимо выгружать новый товары с нашей БД в группу ВК (фото название ссылка на товар).
Маленькая доработка сайта на Joomla 1.5
Имеется текущий рабочий сайт masterklimat.ru
Имеются 2 задачи:
1. Сделать текстовый модуль со своим фоном из картинки для размещения анонсов и уникальных торговых предложений.
2. На сайте имеется форма отправки заявки http://masterklimat.ru/2011-10-26-10-15-46.html
В некоторых каталогах с товарами цена на товары не определена и тогда по программному условию выводится надпись (По запросу), если цена проставлена единица или ноль, к примеру http://masterklimat.ru/kassetnye-konditsionery.html.
Что нужно сделать:
- для всех мест "Цена по запросу", сделать ссылкой, чтобы при нажатии открывалась страница с отправкой заявки, где поля "Тема сообщения: (*)" и "Введите сообщение" были заполнены фразой "Цена на ХХХ", где ХХХ - название товара.
то есть, жмем на ссылку Цена по запросу, открывается форма http://masterklimat.ru/2011-10-26-10-15-46.html с заполненными значениями данного товара.
Оставляйте заявки и цены здесь.
Заявки фрилансеров
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