Маленькая доработка сайта на Joomla 1.5

Имеется текущий рабочий сайт masterklimat.ru

Имеются 2 задачи:

1. Сделать текстовый модуль со своим фоном из картинки для размещения анонсов и уникальных торговых предложений.

2. На сайте имеется форма отправки заявки http://masterklimat.ru/2011-10-26-10-15-46.html

В некоторых каталогах с товарами цена на товары не определена и тогда по программному условию выводится надпись (По запросу), если цена проставлена единица или ноль, к примеру http://masterklimat.ru/kassetnye-konditsionery.html.

Что нужно сделать:

- для всех мест "Цена по запросу", сделать ссылкой, чтобы при нажатии открывалась страница с отправкой заявки, где поля "Тема сообщения: (*)" и "Введите сообщение" были заполнены фразой "Цена на ХХХ", где ХХХ - название товара.

то есть, жмем на ссылку Цена по запросу, открывается форма http://masterklimat.ru/2011-10-26-10-15-46.html с заполненными значениями данного товара.

Оставляйте заявки и цены здесь.