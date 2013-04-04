Скрипт закачки фото в группу ВК c XML

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки125 просмотров

Необходимо выгружать новый товары с нашей БД в группу ВК (фото название ссылка на товар).

12 лет назад
ixixomua
37 лет
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров