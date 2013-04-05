Переработать формирование тегов title и meta descr

Необходимо переработать на самописном движке формирование тегов title и meta description на двух типовых страницах (страница новости и страница объявления).

На данный момент теги формируются из небольшого куска текста и региона. Помимо региона нужно для объявлений вставлять их категорию, для новостей название текста с целью уникализировать эти теги для поисковых систем.

Работа не сложная, думаю, что за полчаса-час вполне реально управится. Сам сайт, задание как нужно переделать эти теги дам при личном контакте.

Бюджет: 400 рублей (возможно обсуждение).

Cкайп job_oleg.d

Прошу обратить внимание исполнителей, нужно чтобы вы реально понимали что требуется сделать. Т.е. не надо пробовать, тут нужен человек который возьмется за задание и в кратчайшие сроки его сделает!