Переработать формирование тегов title и meta descr

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки154 просмотра

Необходимо переработать на самописном движке формирование тегов title и meta description на двух типовых страницах (страница новости и страница объявления).

На данный момент теги формируются из небольшого куска текста и региона. Помимо региона нужно для объявлений вставлять их категорию, для новостей название текста с целью уникализировать эти теги для поисковых систем.

Работа не сложная, думаю, что за полчаса-час вполне реально управится. Сам сайт, задание как нужно переделать эти теги дам при личном контакте.

Бюджет: 400 рублей (возможно обсуждение).

Cкайп job_oleg.d

Прошу обратить внимание исполнителей, нужно чтобы вы реально понимали что требуется сделать. Т.е. не надо пробовать, тут нужен человек который возьмется за задание и в кратчайшие сроки его сделает!

12 лет назад
helpist
Иван 
34 года
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

rash_prog
Эдуард 
32 года
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
12 лет назад
$10
1 день
Благодарю за оперативность и заинтересованность моим заданием. Задача была не типовая, поэтому пришлось думать головой, справился =) Исправил мелкие ошибки кода других программистов, быстро и четко внес все правки, рассказал как не надо делать Еще раз спасибо. Реально выручил. Рекомендую данного специалиста!
Вовремя и без задержек оплатил. За дополнительные правки без проблем добавил проценты к общей сумме.

Заявки фрилансеров

rash_prog
Эдуард 
32 года
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
12 лет назад