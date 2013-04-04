База данных с веб-доступом

Никогда не связывайтесь с этим человеком! Это настоящий кидало! Взял меня исполнителем. Срок - неделя! Я начал работать в пятницу, потом выходные... я не смог выйти на связь! он выбрал другого исполнителя! Мне пообещал, что компенсирует мое затраченное время определенной суммой денег. Долго тянул кота за... постоянными отговорками, то терминал не работает, то "завтраками" кормил! в итоге вообще кинул! при этом я сделанную частинчно работу (как мы договаривались) выполнил и отправил ему на почту, на что в ответ не поступило ни копейки и человек начал просто морозиться! Не имейте с ним никакого дела!