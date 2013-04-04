сделать на сайте(сайт на joomla) форму подписки(форма: Имя*, Отчество, Фамилия, Компания, должность, емэйл*, тел, сайт) на рассылку прайс листа. При подписке клиент выбирает между 2-мя опциями: ежедневно/еженедельно. Подписка содержит ...
База данных с веб-доступом
Добрый день!
Требуется разработать приложение-БД с веб доступом.
Сущъности в БД: производитель, поставщик, товар
БД должна позволять создавать/редактировать/удалять записи в таблицах сущъностей.
Кроме того должна быть возможность:
- выбрать поставщика по-умолчанию для всех товаров определённого производителя;
- выбрать поставщика для определённого товара (эта связь имеет более высокий приоритет чем предыдущая, что учитывается при выгрузке каталога говаров);
- выгружать каталог товаров в CSV формате;
- загружать сущъности из CSV файлов;
Пример таблиц можно взять из проекта: https://www.weblancer.net/projects/495282.html (в прикреплённом файле).
Дизайн не принципиален.
Язык программирования: PHP
Срок: не более недели
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