База данных с веб-доступом

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Закрыт6 заявок179 просмотров

Добрый день!

Требуется разработать приложение-БД с веб доступом.

Сущъности в БД: производитель, поставщик, товар

БД должна позволять создавать/редактировать/удалять записи в таблицах сущъностей.

Кроме того должна быть возможность:

- выбрать поставщика по-умолчанию для всех товаров определённого производителя;

- выбрать поставщика для определённого товара (эта связь имеет более высокий приоритет чем предыдущая, что учитывается при выгрузке каталога говаров);

- выгружать каталог товаров в CSV формате;

- загружать сущъности из CSV файлов;

Пример таблиц можно взять из проекта: https://www.weblancer.net/projects/495282.html (в прикреплённом файле).

Дизайн не принципиален.

Язык программирования: PHP

Срок: не более недели

HTMLPHP
12 лет назад
zilogic
Здесь 
35 лет
12 лет в сервисе
Была
12 лет назад

Выбранные исполнители

mrlux1
50 лет
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
12 лет назад
$200
7 дней
web_serg
Сергей 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
10 часов назад
12 лет назад
$100
7 дней
Никогда не связывайтесь с этим человеком! Это настоящий кидало! Взял меня исполнителем. Срок - неделя! Я начал работать в пятницу, потом выходные... я не смог выйти на связь! он выбрал другого исполнителя! Мне пообещал, что компенсирует мое затраченное время определенной суммой денег. Долго тянул кота за... постоянными отговорками, то терминал не работает, то "завтраками" кормил! в итоге вообще кинул! при этом я сделанную частинчно работу (как мы договаривались) выполнил и отправил ему на почту, на что в ответ не поступило ни копейки и человек начал просто морозиться! Не имейте с ним никакого дела!

Заявки фрилансеров

mrlux1
50 лет
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
12 лет назад
web_serg
Сергей 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
10 часов назад
12 лет назад