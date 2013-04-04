Внесение правок в сайт на Flash + статика HTML

Работы не много. Надеюсь на оперативность все доступы и исходники на руках.

Бюджет: 4000 рублей Срок: сегодня

Платим только по факту исполнения и проверки работы, через систему Вебмани.

ТЗ вышлю кандидатам в личку.