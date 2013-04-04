Добрый день! Требуется разработать приложение-БД с веб доступом. Сущъности в БД: производитель, поставщик, товар БД должна позволять создавать/редактировать/удалять записи в таблицах сущъностей. Кроме того должна быть возможность: - выбрать поставщика ...
Внесение правок в сайт на Flash + статика HTML
Внесение правок в сайт на Flash + статика HTML
Работы не много. Надеюсь на оперативность все доступы и исходники на руках.
Бюджет: 4000 рублей Срок: сегодня
Платим только по факту исполнения и проверки работы, через систему Вебмани.
ТЗ вышлю кандидатам в личку.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование2 исполнителяЗакрыт12 лет назад
- $100
сделать на сайте(сайт на joomla) форму подписки(форма: Имя*, Отчество, Фамилия, Компания, должность, емэйл*, тел, сайт) на рассылку прайс листа. При подписке клиент выбирает между 2-мя опциями: ежедневно/еженедельно. Подписка содержит ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт12 лет назад
- $50
Необходимо выгружать новый товары с нашей БД в группу ВК (фото название ссылка на товар).Веб-программирование3 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $50
Нужно настроить элементарный вывод результатов поиска через API depositphotos.comВеб-программированиенет заявокЗакрыт12 лет назад
Имеется текущий рабочий сайт masterklimat.ru Имеются 2 задачи: 1. Сделать текстовый модуль со своим фоном из картинки для размещения анонсов и уникальных торговых предложений. 2. На сайте имеется ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт12 лет назад
Имеем крупный сайт-маму с мускульной БД. Задача - создать сайт-дочку, с почти тем же функционалом (часть функций по мелочи отсекаем). Для большей части взаимодействия с пользователем будут отображаться модули сайта-мамы (iframe). Из маминой БД контента ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт12 лет назад
Нужен скрипт постинга новостей в твитер, контакт, фейсбук, одноклассники, моймир, гугл+. (Можно для каждой социалки отдельный скрипт) Не путать со спамом, нужно постить свои новости и в своих группах в социалках. Интерфейс ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $60
Требуется написать парсер товаров,артикулов,описаний и фото с сайта www.irbis-opt.ru. Результат или в csv для загрузки в Webasyst или напрямую на сайт с webasyst.Веб-программирование1 исполнительЗакрыт12 лет назад
- $600
Требуется запрограммировать проект. Система - онлайн-журнал тренировок и питания. Функционал схож с системами личной бухгалтерии: ввели данные по дням, вывели среднее за месяц +база упражнений и диет. Вся НЕпрограммистская работа уже ...Веб-программирование1 исполнительЗакрыт12 лет назад
Имеется модуль, называется "Конструктор форм обратной связи". Работоспособность модуля подтверждена на версии 9.5. Необходима адаптация под 9.8.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт12 лет назад