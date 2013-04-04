Внесение правок в сайт на Flash + статика HTML

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка168 просмотров

Внесение правок в сайт на Flash + статика HTML

Работы не много. Надеюсь на оперативность все доступы и исходники на руках.

Бюджет: 4000 рублей Срок: сегодня

Платим только по факту исполнения и проверки работы, через систему Вебмани.

ТЗ вышлю кандидатам в личку.

HTML
12 лет назад
programed
Андрей 
39 лет
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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Нет заявок фрилансеров