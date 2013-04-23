PHP (Smarty, Yii), NodeJS (Socket.IO), MySQL, Redis
HTML5, CSS 2/3, JS ( jQuery)
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Отзывы заказчиков
$65
10 баллов
12 лет назад
AJAXJavaScript
Проект был выполнен в срок, на хорошем уровне. Чувствуются глубокие знания JS и опыт.
Ответный отзыв
Получил грамотное тз и интересное задание. Несмотря на работу во время майских праздников и небольшие задержки, связанные с ними, претензий не было. Оплату получил вовремя. Очень доволен сотрудничеством.
$20
9 баллов
12 лет назад
jQueryPHP
Требуемая задача выполнена. Рекомендую.
Ответный отзыв
Несмотря на возникшие трудности, пришли к компромиссу и справились с задачей. Получил оплату вовремя.
$15
10 баллов
12 лет назад
JavaScript
Оперативно помог с исправлением ошибки. Будем сотрудничать дальше.
Ответный отзыв
Получил оплату своевременно. Рад сотрудничеству.
$10
10 баллов
12 лет назад
Еще раз спасибо Эдуарду за скорость и качество его работы!
Ответный отзыв
Все прошло успешно, не первый раз сотрудничаем.
$15
10 баллов
12 лет назад
WooCommerceWordPress
Отличная работа.
Ответный отзыв
Оплатил вовремя. Претензий не имею.
Веб-программирование
13 отзывов
от $10
от 1 дня
нет рейтинга
HTML-верстка
4 отзыва
от $15
от 1 дня
нет рейтинга