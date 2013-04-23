rash_prog

Эдуард rash_prog

 
32 года
12 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад

PHP (Smarty, Yii), NodeJS (Socket.IO), MySQL, Redis

HTML5, CSS 2/3, JS ( jQuery)

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Не поддерживаю IE

Отзывы заказчиков

skyflox
Игорь 
42 года
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$65
10 баллов
12 лет назад
Javascript-калькулятор
AJAXJavaScript
Проект был выполнен в срок, на хорошем уровне. Чувствуются глубокие знания JS и опыт.
Получил грамотное тз и интересное задание. Несмотря на работу во время майских праздников и небольшие задержки, связанные с ними, претензий не было. Оплату получил вовремя. Очень доволен сотрудничеством.
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webjournal
Павел 
49 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
$20
9 баллов
12 лет назад
Передать параметры табов
jQueryPHP
Требуемая задача выполнена. Рекомендую.
Несмотря на возникшие трудности, пришли к компромиссу и справились с задачей. Получил оплату вовремя.
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BRAINKIT
Сергей 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$15
10 баллов
12 лет назад
Umi cms. Срочно исправить ошибку
JavaScript
Оперативно помог с исправлением ошибки. Будем сотрудничать дальше.
Получил оплату своевременно. Рад сотрудничеству.
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Ioda
36 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
18 отзывов
$10
10 баллов
12 лет назад
Написать калькулятор
Еще раз спасибо Эдуарду за скорость и качество его работы!
Все прошло успешно, не первый раз сотрудничаем.
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Dr-Karlson
Андрей 
44 года
17 лет в сервисе
Был
месяц назад
$15
10 баллов
12 лет назад
Тема/плагин wordpress - частично русифицировать
WooCommerceWordPress
Отличная работа.
Оплатил вовремя. Претензий не имею.
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Веб-программирование
13 отзывов
от $10
от 1 дня
нет рейтинга
HTML-верстка
4 отзыва
от $15
от 1 дня
нет рейтинга