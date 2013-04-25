Umi cms. Срочно исправить ошибку

Есть страница каталога http://boas.ru/komp_yutery_i_programnoe_obespechenie/servery/servery_dlya_1c_-_malye_predpriyatiya/

Если зайти в любой товар - то http://boas.ru/servery/komp_yutery_i_programnoe_obespechenie/servery_dlya_1c_-_malye_predpriyatiya/dlya_20-30_pol_zovatelej/ - ошибка страница не найдена.

Но если в адресе поменять два первые параметра местами - то адрес получается правильным, то есть http://boas.ru/komp_yutery_i_programnoe_obespechenie/servery/servery_dlya_1c_-_malye_predpriyatiya/dlya_20-30_pol_zovatelej/

Решение не на js нужно что бы сео не пострадало. Если кто сталкивался с проблемой будет просто решить.

Оплата сразу - по факту решения проблемы, так как проблема небольшая для знающих.