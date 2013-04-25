Umi cms. Срочно исправить ошибку

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Завершен2 заявки194 просмотра

Есть страница каталога http://boas.ru/komp_yutery_i_programnoe_obespechenie/servery/servery_dlya_1c_-_malye_predpriyatiya/

Если зайти в любой товар - то http://boas.ru/servery/komp_yutery_i_programnoe_obespechenie/servery_dlya_1c_-_malye_predpriyatiya/dlya_20-30_pol_zovatelej/ - ошибка страница не найдена.

Но если в адресе поменять два первые параметра местами - то адрес получается правильным, то есть http://boas.ru/komp_yutery_i_programnoe_obespechenie/servery/servery_dlya_1c_-_malye_predpriyatiya/dlya_20-30_pol_zovatelej/

Решение не на js нужно что бы сео не пострадало. Если кто сталкивался с проблемой будет просто решить.

Оплата сразу - по факту решения проблемы, так как проблема небольшая для знающих.

JavaScript
12 лет назад
BRAINKIT
Сергей 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

rash_prog
Эдуард 
32 года
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
12 лет назад
$15
1 день
Оперативно помог с исправлением ошибки. Будем сотрудничать дальше.
Получил оплату своевременно. Рад сотрудничеству.

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rash_prog
Эдуард 
32 года
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
12 лет назад