Правка шаблона Joomla 2.5

Старый сайт bliss.irk.ru/ на главной странице имеет картинку http://bliss.irk.ru/images/img1.jpg – эта картинка только на главной странице.

Новый сайт bliss.studio-gr.ru/ – картинки на главной нет. Надо ее туда поставить. ТОЛЬКО на главную страницу. На то же самое место.