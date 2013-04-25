Правка шаблона Joomla 2.5

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен3 заявки112 просмотров

Старый сайт bliss.irk.ru/ на главной странице имеет картинку http://bliss.irk.ru/images/img1.jpg – эта картинка только на главной странице.

Новый сайт bliss.studio-gr.ru/ – картинки на главной нет. Надо ее туда поставить. ТОЛЬКО на главную страницу. На то же самое место.

Joomla
12 лет назад
karama
Антон 
42 года
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

proger86
38 лет
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
494 отзыва(-10)
12 лет назад
$10
1 день
Александр великолепно выполнил свою работу. Как всегда на высоте!
Спасибо Антону за интересный проект, однозначно рекомендую к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

proger86
38 лет
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
494 отзыва(-10)
12 лет назад