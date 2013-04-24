Правки на сайте Joomla

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Закрытнет заявок117 просмотров

Здравствуйте, коллеги, мне необходимо внести правки на сайтe grand.um.la

А именно:

1. Заменить слайдер (нуден не флэш)

2. Добавить злебные крошки и настроить их отображение (PSD скину)

3. Небольшие правки в CSS

4. Корректировки отображения меню под слайдером (косметика)

5. Добавить Hover-эфекты к боковому меню (показать активные пункты)

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CSSJoomla
12 лет назад
igorspin
Игорь 
41 год
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

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