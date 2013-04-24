Необходимо обновить код модуля с 6го для 7го Drupalа Чтобы работал так-же как и на 6й версии сайта или же сделать подобный функционал каталога. Подробности обсудим. Интересуют разработчики из Украины
Правки на сайте Joomla
Здравствуйте, коллеги, мне необходимо внести правки на сайтe grand.um.la
А именно:
1. Заменить слайдер (нуден не флэш)
2. Добавить злебные крошки и настроить их отображение (PSD скину)
3. Небольшие правки в CSS
4. Корректировки отображения меню под слайдером (косметика)
5. Добавить Hover-эфекты к боковому меню (показать активные пункты)
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