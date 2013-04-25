Сайт заблокирован Вредоносным ПО

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Завершен8 заявок178 просмотров

Сайт на reg.ru выдает ошибку 403, хостинг присылает репорт о вредоносном ПО в файлах. CMS wordpress. Жду вариантов

WordPress
12 лет назад
igoriisakov
Игорь 
38 лет
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

googlepwn
Ренат 
41 год
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
12 лет назад
$15
1 день
Молодец! все быстро, грамотно и оперативно! спасибо
Все четко. Советую работать - Отзыв был после сдачи проекта и обмена отзывами. ======================== Позже. Все шло нормально. После сдачи проекта заказчик не с мог расплатиться за сделанную работу. Видели он не умеет работать с Webmoney. Смешно же. Бывает, но после того как заплатив 29 руб. Российских вместо 15 баксов вообще куда-то пропал. Терпение иссякло. Соотв. то что я делал - удалил. Копия у меня. Надумает, повторно будем работать. С ув. я Вторую часть добавил 5.05.2013 г.

Заявки фрилансеров

googlepwn
Ренат 
41 год
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
12 лет назад