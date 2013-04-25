Сайт заблокирован Вредоносным ПО

Все четко. Советую работать - Отзыв был после сдачи проекта и обмена отзывами. ======================== Позже. Все шло нормально. После сдачи проекта заказчик не с мог расплатиться за сделанную работу. Видели он не умеет работать с Webmoney. Смешно же. Бывает, но после того как заплатив 29 руб. Российских вместо 15 баксов вообще куда-то пропал. Терпение иссякло. Соотв. то что я делал - удалил. Копия у меня. Надумает, повторно будем работать. С ув. я Вторую часть добавил 5.05.2013 г.