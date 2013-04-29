WP. Сделать, чтобы кнопка зависела от перевода

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен6 заявок146 просмотров

Есть сайт на вордпрессе: http://www.cozumelchrysalisgroup.org. На нем есть кнопка Donate Now!

Нужно сделать так, чтобы на испансоком переводе этого сайта (http://www.cozumelchrysalisgroup.org/es/) вместо Donate Now! выводилась кнопка ¡Done Ahora!

WordPress
12 лет назад
anatlys
49 лет
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

bxn5
34 года
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
12 лет назад
$10
1 день
Отличный специалист. Все быстро выполнено, без вопросов. Приятный в общении. Рекомендую.
Отличный Заказчик, рекомендую, все быстро и согласованно

Заявки фрилансеров

bxn5
34 года
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
12 лет назад

  • Похожие заказы

  • Натянуть верстку на любую магазинную CMS

    Натянуть САЙТ КАТАЛОГ на любую магазинную CMS! Верстка: http://dev.srv.ukrinsoft.com/crx/rembyttechnika/ http://dev.srv.ukrinsoft.com/crx/rembyttechnika/catalog.html http://dev.srv.ukrinsoft.com/crx/rembyttechnika/catalog_item.html http://dev.srv.ukrinsoft.com/crx/rembyttechnika/request_repair.html http://dev.srv.ukrinsoft.com/crx/rembyttechnika/cart.html http://dev.srv.ukrinsoft.com/crx/rembyttechnika/news.html

    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Требуется доработка сайта на базе системы битрикс

    $1000

    1. Сделать возможность пакетной загрузки фотографий. В новостях при нажатии на фотографию, должна открываться фотография в большом формате. Все фотографии должны быть кликабельны, в том числе и в галереи. 2. В интернет-магазине добавить кнопку купить, ...

    Системы управления (CMS)3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Центр онлайн-тестирования

    Характеристики и возможности, которыми должен обладать сайт. -Возможность внесения и редактирования всего контента Сайта сотрудниками ТЦ (Центр тестирования). -Возможность самостоятельного добавления сотрудниками ТЦ пунктов меню, страниц, подстраниц. -Возможность получения отзывов на отдельные ...

    Системы управления (CMS)2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Натянуть сайт на CMS

    http://bananabomba.pusku.com/#!main нужно натянуть на cms - cms подойдет любая, можно самую простую. На сайте 5 страниц + ява. ps. на кодировку не обращать внимание, при работе будет норм. ...

    Системы управления (CMS)16 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Ротация текста в Joomla

    $50

    Внизу на сайте funny - soap .ru расположен блок "Это интересно". Нужно установить модуль или подстроить так, чтобы мы туда загрузили 10-15 кусков разных текстов и они ротировались.

    Joomla
    Системы управления (CMS)4 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Редизайн туристического сайта в Друпал 7

    $1000

    Нужно переделать сушествуюший сайт в Друпал 7 используя имеюшийся новый дезайн. Структура будет очень похожая. Нужно будет изменить меню, немного структуру главной страницы и структуры 4 категорий страниц. Добавить пару новых jQueryплугинов. ...

    Drupal
    Системы управления (CMS)7 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Правка Virtuemart 2

    Пациент: bliss.studio-gr.ru/ Необходимо поправить список товаров таким образом чтобы у всех товаров цена и кнопка купить были на одном уровне независимо от размера краткого описания. Картинку прилагаю.

    Системы управления (CMS)1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад