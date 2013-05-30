Добрый день! Нужно перенести на Битрикс сайт http://lik-prom.ru/ Просто сайт, не интернет-магазин. Просьба указать сроки и стоимость
Натянуть верстку на любую магазинную CMS
Натянуть САЙТ КАТАЛОГ на любую магазинную CMS!
Верстка:
http://dev.srv.ukrinsoft.com/crx/rembyttechnika/
http://dev.srv.ukrinsoft.com/crx/rembyttechnika/catalog.html
http://dev.srv.ukrinsoft.com/crx/rembyttechnika/catalog_item.html
http://dev.srv.ukrinsoft.com/crx/rembyttechnika/request_repair.html
http://dev.srv.ukrinsoft.com/crx/rembyttechnika/cart.html
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