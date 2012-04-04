Анастасия catalinacatalina
40 летРоссия/Великий Новгород
18 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад
E-mail: [email protected]
Резюме и некоторые проекты - http://miresume.ru
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
$210
10 баллов
11 лет назад
Работа сделана хорошо. Все пожелания учтены. Молодец.
Ответный отзыв
Хороший заказчик. Рекомендую!
$95
10 баллов
11 лет назад
Настя здорово справилась с заданием! Рекомендую, можно не боясь с ней работать - очень исполнительный и ответственный человек!
Ответный отзыв
Четкое задание, своевременные и полные ответы на уточняющие вопросы, оплата вовремя. Спасибо за сотрудничество!
$100
10 баллов
11 лет назад
Настя сделала все на высшем уровне! Сайт здорово получился! Что не пало важно - так это то что всегда подсказывала и снабжала инструкциями! Рекомендую как очень ответственного и порядочного исполнителя!
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Подробно и понятно отвечал на все вопросы. Сотрудничеством довольна!
$10
10 баллов
12 лет назад
Я так долго искал хорошего верстальщика и нашел! Анастасия делает свою работу очень хорошо! Поправки пришлось делать только лишь потому, что сразу не объяснил как все должно работать! Все строго в срок! Рекомендую всем и продолжаю работать сам!
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Рекомендую.
$330
10 баллов
12 лет назад
Анастасия профессионально сверстала макет проекта, внося все необходимые правки, возникающие по ходу работы. В результате работа, которую до нее не смогли сделать два верстальщика, сделана на отлично. Спасибо, надеюсь на дальнейшее сотрудничество
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Рекомендую.
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9 отзывов
от $60
от 1 дня
нет рейтинга