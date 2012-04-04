Приватно для Григорьева Анастасия

Всем добрый день. Суть задачи: есть сайт www.pvcenter.ru. Вкладку "РАЗРЕШЕНИЯ НА РАБОТУ" надо заменить на "АВТОБУСНЫЕ ТУРЫ ИЗ БЕЛАРУСИ". И добавить на эту страницу информацию про туры вот отсюда www.321.by. Т.е. сверстать простую табличку и ...
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Необходимо сверстать страницу с личным кабинетом. html5, валидно.
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