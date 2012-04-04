Приватно для Григорьева Анастасия

HTML-версткаЗавершен1 заявка166 просмотров
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Необходимо сверстать страницу с личным кабинетом. html5, валидно.

12 лет назад
relhm
37 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
catalina
40 летРоссия
18 лет в сервисе
Была
7 лет назад
12 лет назад
$10
1 день
Я так долго искал хорошего верстальщика и нашел! Анастасия делает свою работу очень хорошо! Поправки пришлось делать только лишь потому, что сразу не объяснил как все должно работать! Все строго в срок! Рекомендую всем и продолжаю работать сам!
Отличный заказчик. Рекомендую.
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