Сверстать на Joomla + Virtuemart

HTML-версткаЗавершен7 заявок144 просмотра
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Есть дизайн сайта PSD, нужно сверстать шаблон.

Так же на сайте нужно сделать "подбор товара" как здесь http://postel-deluxe.ru/lightspeed.php/postelnoe-beljo1.html

Пишите стоимость и сроки

JoomlaVirtuemart
12 лет назад
tta261
45 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
Randols
Игорь 
31 годРоссия
12 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
12 лет назад
$50
4 дня
Не смотря на небольшие разногласии с задачей справился на 10 балов, результатом доволен,. Хочу отметить ответственный подход к делу, всегда был на связи если долго отсутствовал заранее предупреждал, рекомендую.
Сотрудничеством доволен, все отлично!
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