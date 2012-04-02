Верстка шаблона для DLE 9.2

$30
HTML-версткаЗакрыт3 заявки134 просмотра
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Необходима кроссбраузерная валидная верстка из PSD макета. Две странички, но исходя из того, что дизайн очень легкий и простой, то можно сказать, что страничка одна.

Особенности:

1. Два выпадающих списка меню. Верхнее и в подвале.

2. Один раскрывающийся список в боковом меню. (при наведении на пункт меню, раскрываются подпункты)

3. Все графические элементы растрированы в макете, все что текстовое, должно быть текстовым в шаблоне.

4. Дизайн должен быть резиновый, что бы элементы не съезжали и не коробились.

5. Дизайн должен одинаково ровно отображаться на разных разрешениях экранов. В том числе и на планшетах.

Пожелания:

Хотелось бы по максимуму видеть комментарии в коде, что бы в дальнейшем было проще работать с кодом.

Образец главной прикрепляю.

Исполнителей выбираем в течении суток. Возможно принятие решения и раньше.

12 лет назад
Wolf-izv
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
TrueEvil
Алексей 
32 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
12 лет назад
$30
1 день
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