Верстка шаблона для DLE 9.2

Необходима кроссбраузерная валидная верстка из PSD макета. Две странички, но исходя из того, что дизайн очень легкий и простой, то можно сказать, что страничка одна.

Особенности:

1. Два выпадающих списка меню. Верхнее и в подвале.

2. Один раскрывающийся список в боковом меню. (при наведении на пункт меню, раскрываются подпункты)

3. Все графические элементы растрированы в макете, все что текстовое, должно быть текстовым в шаблоне.

4. Дизайн должен быть резиновый, что бы элементы не съезжали и не коробились.

5. Дизайн должен одинаково ровно отображаться на разных разрешениях экранов. В том числе и на планшетах.

Пожелания:

Хотелось бы по максимуму видеть комментарии в коде, что бы в дальнейшем было проще работать с кодом.

Образец главной прикрепляю.

Исполнителей выбираем в течении суток. Возможно принятие решения и раньше.