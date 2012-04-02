Верстка шаблона для DLE 9.2

есть некий сайт - бесплатный шаблон html Я пробывал заменить было ...... Home Я заменил....... Home но отображается латиница все равно (((( поможите..... пожалуйста )
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходима кроссбраузерная валидная верстка из PSD макета. Две странички, но исходя из того, что дизайн очень легкий и простой, то можно сказать, что страничка одна.
Особенности:
1. Два выпадающих списка меню. Верхнее и в подвале.
2. Один раскрывающийся список в боковом меню. (при наведении на пункт меню, раскрываются подпункты)
3. Все графические элементы растрированы в макете, все что текстовое, должно быть текстовым в шаблоне.
4. Дизайн должен быть резиновый, что бы элементы не съезжали и не коробились.
5. Дизайн должен одинаково ровно отображаться на разных разрешениях экранов. В том числе и на планшетах.
Пожелания:
Хотелось бы по максимуму видеть комментарии в коде, что бы в дальнейшем было проще работать с кодом.
Образец главной прикрепляю.
Исполнителей выбираем в течении суток. Возможно принятие решения и раньше.
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