Сверстать всплывающее окно срочно

Есть сайт http://razdaem.com/

На его css нужно доверстать малек сайт. Дам фтп и хочу увидеть резльутат в виде html странички лежащей в корне и с прописанными стилями в css.

Нужно сменить фон и сверстать всплывающее окно.

С вас сроки и стоимость. Нужно оперативно.

Готов платить нормально, но за качество. Новички не теряйте время ни свое ни мое