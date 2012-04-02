Поправить верстку сайта под ipad и др.

HTML-версткаЗавершен2 заявки131 просмотр
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Сайт резиновый, во всех браузерах норм отображается, но когда его смотришь на маленьком разрешении он не полностью прорисовывается...

12 лет назад
kucjlblu
Влад 
35 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
месяц назад
Выбранный исполнитель
Masterix
34 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
12 лет назад
$5
1 день
Все сделано быстро и четко. Приятно работать.
Спасибо за отличное сотрудничество! Всем был даволен! Оплата моментальная!
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