Верстка макета .psd в .html (под CMS) + JavaScript

HTML-версткаЗакрыт4 заявки188 просмотров
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Добрый вечер.

Требуется сверстать одну страницу макет из .psd в .html

Есть элементы в которые, необходимо внедрить JavaScript

Верстка должна быть под cms битрикс.

Жду от вас цену и сроки.

JavascriptHTML
12 лет назад
Truten
39 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
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