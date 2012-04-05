Верстка сайта на Wordpress

Требуется допилить некоторый функционал wordpress и buddypress и заверстать его. Описание задач можно посмотреть по ссылке https://docs.google.com/document/d/1SvoPzjMjnUJbdhWkYrEePZ-PGcLwH-8X0XSDwuLgmjs/edit Текущее состояние сайта http://inm.kpn.su/ Просьба указать приблизительные сроки и бюджет
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть PSD исходники, нужно сделать сайт похожий на http://www.florio-fashion.com. Система управления- Wordpress
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