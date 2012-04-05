Верстка сайта на Wordpress

Очень признателен Алексею за проделанную работу. Что мне казалось очень простым- требовало достаточно серьезного знания и опыта в осуществлении моих пожеланий. С этим Алексей справился на отлично. Желаю Алексею больше конкретных заказчиков! Хотя- кто из нас конкретный на все сто%)))