Страница уже сверстанная, но изменились элементы дизайна и нужна новая вёрстка. Вот что есть (работают только боковые вкладки переключения). Пишите сроки и стоимость +-
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо реализовать эффект перелистывания книги, например с помощью http://tympanus.net/Tutorials/MoleskineNotebook/ или аналагичного скрипта
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