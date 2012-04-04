Эффект перелистывания книги

HTML-версткаЗавершен5 заявок253 просмотра
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Необходимо реализовать эффект перелистывания книги, например с помощью http://tympanus.net/Tutorials/MoleskineNotebook/ или аналагичного скрипта

12 лет назад
iSlevin
Артём 
36 летБеларусь
14 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
Rulya_CRX
Руслан 
39 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
12 лет назад
$15
2 дня
Отличный исполнитель! Сделал всё без кучи вопросов, в короткие сроки и без косяков. Рекомендую!
Очень приятно было работать. Четко поставлена задача. Оплата выполненного задания выполняется без задержки. Всем рекомендую!
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