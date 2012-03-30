Mailchimp шаблон

HTML-версткаЗакрыт1 заявка100 просмотров
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Привет, нужно для типовой рассылки сделать шаблон в mailchimp

12 лет назад
bakiev
Ринат 
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
2 отзыва
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