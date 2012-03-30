Брендированная подложка сайта

На постоянную работу требуется верстальщик под ShopCms. первое задание: Наверстать сайт по тортам под настроеный интернет магазин на ShopCms Структура сайта не меняется. Обязательно валидность кода. во вложении превью сайта. psd и сам сайт вышлю. 1000 wmr за проэкт.