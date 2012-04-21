Компонентная верстка.

$1000
HTML-версткаЗавершен1 заявка594 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Ищу верстальщика, который знает что такое компонентная верстка, HAML, LESS, SCSS и Bootstrap.

Все остальные подробности по скапйу: festgo.

12 лет назад
vkaidun
Кайдун 
38 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
Выбранный исполнитель
Ap6y3
34 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
12 лет назад
$1500
20 дней
Все отлично и в сроки.
Спасибо!
  • Похожие заказы

  • Качественная верстка

    $50

    Приветствую! нужна верстка вот этого сайта(3 страницы - главная, блог и портфолио). пдф-файлы предоставлю. тип - табличная. поддержка эксплорера 6 не нужна. буду проверять на всех браузерах и ипаде. на первой ...

    HTML-верстка2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Вёрстка страницы

    Необходимо сверстать главную страницу сайта (каталог продукции) Страница фиксированная по ширине. Нужен серьёзный профессионал, который сможет: 1. Оптимизировать изображения главной страницы под WEB 2. Сверстать макет (необходим нормальный чистый код, блочная верстка) 3. Использовать в своей работе jQuery (вместо чистого ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Верстка

    $10

    Нужна кроссбраузерная верстка одной страницы до завтрашнего дня. Дизайн очень и очень простой.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Туристический портал

    $10000

    Здравствуйте, нужен человек или даже лучше команда программистов для разработки туристического портала. Портал очень большой, со всем возможным функционалом. Можно ориентироваться под http://www.turne.com.ua/ и http://www.otpusk.com/ + функции с http://www.turpravda.com Полное ТЗ есть, но это уже при личном ...

    HTML-верстка21 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Верстка шаблона под joomla 2.5

    $60

    Требуется сверстать шаблон по макету (пока для главной страницы без раздела форума и каталога товаров) + сверстать модуль слайдера + сделать смену заднего фона. Эскиз во вложении

    Joomla
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Верстка дизайна FortunaFish.ru

    Учитываем - Широкоформатность 15-30” мониторов; дизайн должен хорошо отображаться на обычных и широкоформатных; разрешение от 800*600 (не факт, нужна консультация) – 1280-1024 – до 2560x1600 / зоны видимости отображены в файле FF_широкоформатность.jpg - Кроссбраузерность (IE6-10, ...

    HTML-верстка3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Сверстать 2 странички

    Нужно сверстать 2 странички Ссылки на страницы: http://netcat-expert.ru/adverbo/inner_01.png http://netcat-expert.ru/adverbo/inner_02.png В своем предложении обязательно указывайте: 1) Цену работы 2) 1-2 ссылки на сайты в интернете которые работают с вашей версткой.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад