Верстка шаблона под joomla 2.5

Всем привет Нужно найти симпатичные шаблон WP, уникализировать, русифицировать (если требуется, админку не нужно - главное - сам сайт) убрать лишние ссылки. С меня тематика (например, "строительство") С вас - шаблон. Если устроит качество и цена, то будет около ...