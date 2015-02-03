Верстка шаблона под joomla 2.5

$60
HTML-версткаЗавершен4 заявки152 просмотра
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Требуется сверстать шаблон по макету (пока для главной страницы без раздела форума и каталога товаров) + сверстать модуль слайдера + сделать смену заднего фона.

Эскиз во вложении

Joomla
12 лет назад
EcoSoft
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
bigolub
47 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
12 лет назад
$60
3 дня
Хорошая работа. Сотрудничеством остались довольны.
Приятно было сотрудничать
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