Сверстать 2 странички

Раза три я сказал, что срок утро среды очень важен. И Руслан подтверждал, что да - успевает. Но ни предыдущим вечером не было предварительных результатов ни на следующее утро проект не был сверстан. Самое поганое в этой ситуации, что Руслан даже не счел нужным сказать, что результата нет и не будет. Если бы я хотя бы знал, что такое попадалово, передал бы работу другому человеку. Время упущено вообще нипочему.