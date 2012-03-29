Сверстать 2 странички

HTML-версткаЗакрыт20 заявок284 просмотра
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Нужно сверстать 2 странички

Ссылки на страницы:

http://netcat-expert.ru/adverbo/inner_01.png

http://netcat-expert.ru/adverbo/inner_02.png

В своем предложении обязательно указывайте:

1) Цену работы

2) 1-2 ссылки на сайты в интернете которые работают с вашей версткой.

12 лет назад
ace-ventura
Аркадий 
49 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
1 отзыв
Выбранный исполнитель
zombieman
Руслан 
31 годПольша
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
37 отзывов(-2)
12 лет назад
$50
2 дня
Раза три я сказал, что срок утро среды очень важен. И Руслан подтверждал, что да - успевает. Но ни предыдущим вечером не было предварительных результатов ни на следующее утро проект не был сверстан. Самое поганое в этой ситуации, что Руслан даже не счел нужным сказать, что результата нет и не будет. Если бы я хотя бы знал, что такое попадалово, передал бы работу другому человеку. Время упущено вообще нипочему.
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