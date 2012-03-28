Верстка 6 проектов + программн. доработки 4 сайтов

Требуется верстка по 6 проектам + программные доработки по 4 проектам:

1. Alpresurs - ТЗ в приложении, требуется ТОЛЬКО верстка, смотрите на 25 пункт - там все указано (!for_programmer_coder_Alpresurs_new_TZ_редакция_16032012.doc). Новый дизайн в приложении (!alpresurs_v2.jpg).

Резюме. Нужна кроссбраузерная верстка под FF, Opera, IE не ниже 7.0, Chrome

2. Доверстать сайт fpsu.org.ua в соответствии с новым дизайном: более 80% работы уже на сегодня сделано, осталось подправить верстку + сделать ее кроссбраузерной. Дизайн в приложении (main_page_5.jpg).

Резюме. Нужна кроссбраузерная верстка под FF, Opera, IE не ниже 7.0, Chrome

3. Сверстать новый дизайн сайта statusko.com.ua + установка модулей, указанных в дизайне (еще планируется на контакты повесить две скриптовые стандартные формы обратной связи, их на дизайне не видно - подробнее при переписке) - смотрите новый дизайн. НА ВНУТРЕННИХ СТРАНИЦАХ по ТЗ предусмотрено, что вывод левого меню переходит в горизонтальное меню, а на его месте на внутренних страницах будет меню услуг (4-е блока услуг на главной). Уточнение функционала, который нужен - при переписке.

Резюме. Нужна кроссбраузерная верстка под FF, Opera, IE не ниже 7.0, Chrome + программные доработки: модули, вывод скриптового меню (плавно раскрывается), пара скриптовых форм обратной связи, слайдер рекомендательных писем (с увеличением письма при клике на него), слайдер работ (с увеличением фото при клике на него).

4. Доработать шаблон Интернет-магазина одежды - cms развернута, шаблон развернут, работа выполнена на 20%, надо довести до ума - то есть развернуть шаблон на cms joomla (с использованием virtue mart) и настроить его для дальнейшей работы. ВАЖНО - отключаем все лишнее в шаблоне: не нужна авторизация, регистрация, корзина, в фильтре не нужна сортировка по производителю и прочие мелочи - максимально упрощаем шаблон! (смотреть шаблон можно тут http://demo.gavick.com/joomla16/jan2012/ , выполненную работу смотрите на сайте mir-odezhdy.com.ua ). Подробнее о задачнии – при переписке с выбранным подрядчиком.

Резюме. Нужно развернуть шаблон таким, какой он есть на demo, "посадив" его на cms, но пообрезать все лишнее!

5. Флеш-сайт red-cat.kiev.ua "посадить" на cms joomla. Есть исходники флеш, это купленный шаблон. Тут требуется обсудить, что и как делать.

6. Сделать полностью сайт-визитку – требуется программинг + верстка на joomla 1.5. Смотрите дизайн в приложении. В шапке будет небольшой флеш – уже разработан (область флеша – логотип, надпись, голуб). Также планируется на сайте установка календаря событий – пункт меню «Календарь помощи» (JCal Pro или JEvents – не принципиально, ОБРЕЗАТЬ у календаря надо будет все лишнее: задача по календарю – только показать события на ближайшую неделю, месяц, год, при этом человек кликает на опредленный день недели и переходит на страницу, где описан определенное событие – это в общем-то все).

Весь остальной функционал виден на дизайне – лента новостей, лента анонсов событий, лента текущих проектов. Горизонтальное меню – выпадающий список. Все пункты меню ведут на текстовые страницы. В контактах – форма обратной связи. В футере ссылка на законодательство ведет на текстовую страницу. Баннеры (Желаете помочь и Нуждаетесь в помощи) ведут на текстовые страницы + будет еще один баннер, который также ведет на текстовую страницу. В приложении структура меню сайта + дизайн.

Резюме: требуется сделать программинг + верстку сайта.

ПОД ВСЕ ПРОЕКТЫ ищем подрядчика, готового работать на долгосрочной основе, проектов много. Нужен ответственный человек, который «сказал – сделал». Если будет затягивание сроков, мы тут же расстаемся: отмазки на подобии «родственники при смерти» или «сам в больнице», или «интернета не было», или «электричество отключили» не проходят. Всегда подрядчик должен быть на связи! Связь по телефону, по скайп, e-mail. Все выполняется по плану! Если не уверены в своих силах или собираетесь «пропасть» во время проекта, даже не пишите, поскольку от наших клиентов будут штрафы за затягивание сроков.

Бюджет на работы и сроки выполнения озвучивайте самостоятельно. Дополнительная информация и контакты: Денис, morepisem{at}rambler.ru, скайп delovoy_deniskin , моб. 097-400-62-13