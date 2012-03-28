Вёрстка шаблона и сайта по недвижимости на DLE

Нужно взять дизайн отсюда.

www.pe4ora.ru

Будет другой дизайн новостей, логотип другой, и пару кнопок. (Будет в PSD шаблоне).

Остальное как на сайте доноре.

Шапка там хитро-резиновая и вёрстка таблицами. Нужно сверстать всё дивами, кроссбраузерно (можно без ие6 ) валидно.

Ну и полностью шаблон довести до ума, все страницы (регистрации, поиск, все все).

Цена ориентировочная. Пишите только с отзывами, могу больше заплатить.

Пишите сколько это может стоить.