Надо натянуть дизайн (исходнки псд есть) на форумный движок IPBoard. Возможно не прорисовано все что для этого надо но по консултации с исполнителем дорисуем. Опыт работы в данной сфере. Студии не бидуйте !!!! Цену и срок предложите.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте!
Требуется сверстать HTML шаблон для email письма. Скрин во вложении.
Интересует стоимость и сроки.
Спасибо.
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