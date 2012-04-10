Сверстать сайт

HTML-версткаЗавершен22 заявки282 просмотра
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Нужная хорошая Css-верстка.

Просьба указывать в заявке бюджет, сроки и образцы работ.

12 лет назад
efriend1984
Иван 
38 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
alraa
35 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
день назад
12 лет назад
$140
2 дня
Александр сработал быстро и качественно. Верстка высокого класса. Бесплатно и без вопросов внес небольшие правки, которые у нас возникли в процессе работы над проектом.
Приятно работать с Иваном. Четко поставленные сроки и требования. Получив макет - произвел оплату. 10 баллов за сотрудничество, надеюсь работаем дальше!
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