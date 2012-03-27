Верстка + Джумла 2.5. Приватно для SoFuWa

Требуется свести в шаблон уже сверстанные страницы для интернет магазина. От Вас стоимость и срок.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Надо сверстать готовый дизайн и поставить на Джумлу.
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