Нужна верстка сейчас

HTML-версткаЗакрыт5 заявок80 просмотров
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Всем привет.

Нужна верстка сейчас. Работы на 1 час максимум.

http://zalil.ru/32961268

Вот макет.

Жду предложения.

Постоплата.

В личку не пешите пожалуйста. Очень прошу)

12 лет назад
riodejan
40 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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