Есть интернет-магазин на OpenCart! нужно почистить ошибки согласно http://validator.w3.org сайт в личку скину! в личку не писать - оставлять заявки в проекте, тк неудобно общаться в переписке, в больнице нахожусь… оплата по факту выполнения работ! только исполнители с ...