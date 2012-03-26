Надо верстка 3 страниц

HTML-версткаЗакрыт24 заявки252 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Надо сделать верстку одной главной страницы и 2-х внутренних

страницы прилагаю

После утверждения исполнителя отправлю исходные файлы.

12 лет назад
WebgidStudio
Артем 
39 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
Выбранный исполнитель
lunaropus_del
Украина
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
19 отзывов
12 лет назад
$20
2 дня
  • Похожие заказы

  • Порезать psd на css+html, 2 страницы

    Есть PSD 2х страниц сайта для фирмы раскручивающей проги под айфон и андроид. Сайт уже работает (но с другим, некрасивым дизайном) - http://iSpreadNews.com/?psd Макеты есть в PSD. Сайт написан на перле (HTML::Mason) то есть он генерируется серверным ...

    HTMLCSS
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Необходимо сверстать 4 формы из word, pdf в html

    Нужно сверстать 4 формы, ничего сложного. Во вложении формы в формате word и pdf, необходимо сверстать максимально приближенно к файлу исходнику. А так же в архиве имеется файл FieldNames_HTML.xlsx, там имеется список полей, вместо самих полей () ...

    HTML
    HTML-верстка3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Разверстать готовый дизайн и поместить на Друпал

    Необходимо валидно и аккуратно сверстать HTML по готовому дизайну (PSD файлы имеются) Сделать тему для работающего сайта на Друпале 6, и перевести его на эту тему. сайт http://voipcallrecording.com, можно пробежаться по внутренним страницам и оценить объем. пример страницы ...

    HTML-верстка2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Поиск по критерию для Wordpress

    $10

    Надо сделать такой поиск по критерию как тут http://samuiconnection.com/ Для сайта http://thai-planet.com/ Вообщем на сайте http://thai-planet.com/ есть записи(районы), есть записи(апартаменты, дома, виллы) и хочу добавить записи( расположение) т.е с видом на море, с видом на горы ...

    WordPress
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Нужно сверстать сайт

    сайт на Джумле 1.5. , вот то, что сейчас есть - http://www.batmanforever.ru/ , надо обновить немного дизайн меню , блоков и т.д. ПСД файл есть, прикрепляю, что должно получится в джпг. Пишите цены и сроки. ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад