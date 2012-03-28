Поиск по критерию для Wordpress

Надо сделать такой поиск по критерию как тут http://samuiconnection.com/

Для сайта http://thai-planet.com/

Вообщем на сайте http://thai-planet.com/ есть записи(районы), есть записи(апартаменты, дома, виллы) и хочу добавить записи( расположение) т.е с видом на море, с видом на горы и.т.д.... Это все дело значит что записи должны сотрироваться в поиске по районам, по типу домов, по расположению.