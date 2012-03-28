Поиск по критерию для Wordpress

$10
HTML-версткаЗавершен1 заявка104 просмотра
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Надо сделать такой поиск по критерию как тут http://samuiconnection.com/

Для сайта http://thai-planet.com/

Вообщем на сайте http://thai-planet.com/ есть записи(районы), есть записи(апартаменты, дома, виллы) и хочу добавить записи( расположение) т.е с видом на море, с видом на горы и.т.д.... Это все дело значит что записи должны сотрироваться в поиске по районам, по типу домов, по расположению.

WordPress
12 лет назад
Framework
Виталий 
31 годУкраина
14 лет в сервисе
Был
2 дня назад
Выбранный исполнитель
OMatviiv
34 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
11 отзывов(-3)
12 лет назад
$20
1 день
Сделал работу как надо,выслушал все нюансы,сделал все быстро и качественно.Рекомендую этого человека.Буду обращатся ище к нему..
Замечательно работать с такими людми... Когда понимают и доходчево обясняют... Спасиба за сотрудничество.=)
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