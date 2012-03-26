Разместить флеш-баннер на сайте

На сервисе работаю не первый день. Видел разных исполнителей, кому то надо все объяснять, кому то объяснять и показывать, а кто то все понимает и делает сам. Сергея можно смело отнести к тем исполнителям которым не нужно ничего показывать, да и особо объяснять тоже. Решил задачу буквально за 10 минут, хотя до этого с ней возились 2 других исполнителя и не смогли ничего сделать. Очень благодарен. Настоящий профи своего дела. Буду обращаться еще.