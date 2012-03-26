Разместить флеш-баннер на сайте

HTML-версткаЗавершен1 заявка103 просмотра
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На сайте размещен флеш баннер, но не настроена заглушка. Необходимо настроить заглушку. Срочно.

12 лет назад
Dzurdzuk
Ясир 
42 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
Ap6y3
34 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
12 лет назад
$15
1 день
На сервисе работаю не первый день. Видел разных исполнителей, кому то надо все объяснять, кому то объяснять и показывать, а кто то все понимает и делает сам. Сергея можно смело отнести к тем исполнителям которым не нужно ничего показывать, да и особо объяснять тоже. Решил задачу буквально за 10 минут, хотя до этого с ней возились 2 других исполнителя и не смогли ничего сделать. Очень благодарен. Настоящий профи своего дела. Буду обращаться еще.
Ясир - заказчик мечта! Понятно описал проблему и предоставил все возможности для её решения. Надеюсь, будем работать ещё.
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